أفشة ومحمد شريف يظهران في مران إنبي

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حرص محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حضور مران فريق إنبي، الذي اقيم عصر اليوم الاثنين، استعدادا لاستئناف الدوري في الفترة المقبلة.

وظهر محمد شريف ومحمد مجدي أفشة في مران انبي من أجل مصافحة زملائهم السابقين في النادي، قبل انتقالهم للأهلي.

ويُعد أفشة أحد إفرازات قطاع الناشئين بنادي انبي وظهر بمستوى متميز مع الفريق الأول بالنادي البترولي قبل أن يتم بيعه إلى نادي بيراميدز في صيف 2018، ثم انتقل إلى الأهلي في صيف 2019.

بينما كان محمد شريف معارًا من النادي الأهلي الي نادي إنبي في الموسم الماضي، وظهر بمستوى مميز للغاية مع الفريق البترولي حيث أحرز 14 هدفًا وصنع 5 أهداف، في 30 مباراة لعبها مع الفريق، وهو ما جعل الجهاز الفني للفريق الأحمر يقرر عودته مرة أخرى لصفوف الفريق.

يُذكر أن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات اليوم الإثنين، عقب خوض مباراة مصر المقاصة، التي أقيمت أمس الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر، من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى المغرب، غدًا الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، المقرر لها السبت القمبل، على ملعب محمد الخامس، في نهائي دور أبطال افريقيا.