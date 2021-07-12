إحالة أوراق 74 متهما في «أحداث سمالوط» للمفتي.. والنطق بالحكم في دور أغسطس

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أحالت محكمة جنايات المنيا، أوراق قضية «اقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط» والمتورط فيها 74 متهما، سبق معاقبتهم بأحكام تتراوح مابين 15 عاما والمؤبد، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي فيما احتوته القضية من متهمين وأوراق .

كما تضمن قرار المحكمة، إخلاء سبيل حسين شعبان صابر، لسابقة صدور قرار بالعفو الرئاسي وقضاء المدة .

وحددت هيئة المحكمة برئاسة المستشار اشرف محمد على، وعضوية المستشارين احمد الفقي، ومحمد صلاح، وأمانة سر على حسن، جلسة اليوم الثالث من دور شهر اغسطس المقبل للنطق بالحكم .

يذكر أن محكمة جنايات المنيا، أصدرت حكما عام 2016 بمعاقبة 119 متهما، بأحكام تتراوح ما بين 15 سنه إلى المؤبد، وعقب القبض على المتهمين، قاموا بإعادة إجراءات محاكمتهم .