استشاري يحذر من ترك مساحة كبيرة للأطفال: «هتندموا»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، إن الابن من المفترض أن يتعلم من الأب والأم كل شيء في البداية، وعند ترك له مساحة يقوم بالتعلم الممارسات من خلال التيك توك والإنترنت، فهذا يؤدي إلى تعلمه سلوكيات سوقية، معقبًا: «كل يوم بيتعلم حاجة، وسلوك جديد من على الإنترنت».

وتابع «هاني»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن هناك ضرورة لعدم ترك مساحة للأطفال بصورة كبيرة في البداية، لأن هذا قد يؤدي إلى وجود أطفال بأخلاقيات معينة، من خلال الإنترنت، معقبة: «ما تسبوش لأولادكم مساحة كبيرة، عشان هتندموا».

ولفت إلى أن التربية بقسوة بصورة مفاجئة للطفل المدلل، قد تؤدي إلى صدمة نفسية، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى طفل معقد لا يستطيع أن يتعامل مع العالم الخارجي، مشددًا على ضرورة التوازن في التربية ما بين التدليل والقسوة.