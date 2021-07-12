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دخل نادي الزمالك وبيراميدز في صراع للتعاقد مع عدد من اللاعبين المتميزين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى الزمالك وبيراميدز، لتدعيم صفوفهما بصفقات سوبر، في بعض المراكز، لتساعدهما على المنافسة على البطولات المحلية والقارية، في الموسم الجديد.

وتستعرض لكم «المصري اليوم» في السطور التالية أبرز اللاعبين الذين يشعلون الصراع بين الزمالك وبيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة:-

ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين حسام حسن مهاجم نادي سموحة والمعار لصفوف أهلي طرابلس الليبي حتى نهاية الموسم الجاري، حيث دخل كلا الناديان في مفاوضات مع المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، من أجل حسم صفقة حسام حسن، لحل الأزمة التي يعانيان منها في مركز قلب هجوم.

ويرغب الزمالك في ضم حسام حسن، بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، في ظل العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز المهاجم الصريح، خاصة بعد فشل مروان حمدي، في إثبات جدارته مع النادي الأبيض منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي، قادمًا من مصر المقاصة.

في حين يسعى بيراميدز، لحسم صفقة هداف سموحة، نظرًا لتراجع مستوى الثنائي دودو الجباس والغاني جون أنطوي، فضلا عن رحيل الأوروجوياني دييجو رولان، الذي انتهت إعارته من نادي ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني في نهاية شهر يونيو الماضي.

وحدد نادي سموحة، مبلغ 40 مليون جنيه، للنادي الذي يرغب في شراء حسام حسن، خلال الفترة المقبلة.

كما دخل الزمالك وبيراميدز، في صراع لضم كريم العراقي، جناح كريم العراقي، ظهير أيمن النادي المصري البورسعيدي، حيث يسعى مسئولي الناديان للظفر بخدمات اللاعب، في الصيف المقبل، وذلك بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه مع فريقه في الموسم الجاري.

ووضع بيراميدز كريم العراقي، على رأس اللاعبين الذي يرغب في التعاقد معهم في الفترة المقبلة، نظرًا لعدم ظهور أحمد فتحي، بالمستوى المنتظر منه هذا الموسم، في حين يأمل الزمالك في حسم صفقة ظهير المصري، بعدما تم الاستقرار على رحيل على رحيل التونسي حمزة المثلوثي، لضعف مستواه الفني.

محمود شبانة، مدافع نادي أسوان ضمن اللاعبين الذين يتصارع الزمالك وبيراميدز على ضمهم خلال الميركاتو الصيفي، حيث يسعى الفريق الأبيض لحسم الصفقة، بعدما أشاد كارتيرون، بإمكانيات اللاعب الفنية، وليكون بديلاً لمحمد عبدالسلام، الذي تم الاستقرار على رحيله في نهاية الموسم.

في حين يطمح النادي السماوي، في ضم مدافع زهرة الجنوب، نظرًا للأزمة التي يعاني منها الفريق في هذا المركز بعد تراجع مستوى على جبر، فضلاً عن رفض عبدالله بكري، تجديد عقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.