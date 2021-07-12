ترجمات.. «اليهود فى الإمبراطورية العثمانية» ضمن إصدارات معرض الكتاب

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كتاب «اليهود فى الإمبراطورية العثمانية.. صفحات من التاريخ» هو من بين الإصدارات الأحدث للمركز القومى للترجمة وهو مطروح حاليا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب وهو يتناول تاريخ الطوائف اليهودية خلال الحكم العثمانى على امتداد مساحات شاسعة من أنحاء المعمورة، حيث عاشت هذه الطوائف طويلًا قبل أن يصل الأتراك إليها.

والكتاب تأليف الباحثة الروسية إيرما لفوفنا فادييفا، ونقله إلى العربية الدكتور أنور إبراهيم ويعرض الكتاب لتطور المجتمعات اليهودية على مدى أكثر من خمسة قرون من تاريخ الدولة العثمانية، حيث يولى الكتاب اهتمامًا كبيرًا لمشكلات اعتماد المجتمعات اليهودية على التطور الداخلى لمؤسسات الإمبراطورية العثمانية، وعلاقاتها بالمجموعات العرقية المحيطة مثل الأتراك والسلاف واليونانيين والعرب والأرمن، وكذلك على تغير وضع تلك الدولة على الساحة الدولية.

وحسب المؤلفة، فإنه منذ أقدم العصور ورغم ضياع الجزء الأكبر منها، فقد حفظت الطوائف اليهودية، أثناء ترحالها الطويل الاضطرارى عبر العالم، الوثائق التاريخية والقانونية والمراجع الدينية جنبا إلى جنب مع أغراض العبادة. ويعود الجزء الأكبر من المواد الأرشيفية المتعلقة بالطوائف اليهودية إلى القرن التاسع عشر، حيث جرى حفظ المدونات الخاصة بالمؤلفين اليهود ونشرها، مثل تلك التى تركها أحد وجهاء الطائفة اليهودية فى طرابلس.

‎استخدمت المؤلفة دائرة واسعة من المصادر الأوروبية فى القرن التاسع عشر، ويتضمن العمل كمًا كبيرا من المعلومات فى تاريخ الثقافة والحياة الدينية للطوائف اليهودية فى الشتات، وكذلك المعلومات أيضًا عن علاقات اليهود بما يحيطهم من سكان وهناك إضافة إلى ذلك مواد عن قادة الطوائف والشخصيات الثقافية والقائمين على الأعمال الخيرية

‎ ‎ويتضمن الكتاب كمًا كبيرا من المعلومات عن تاريخ الثقافة والحياة الدينية للطوائف اليهودية فى الشتات، وكذلك المعلومات أيضًا عن علاقات اليهود بما يحيطهم من سكان وهناك إضافة إلى ذلك مواد عن قادة الطوائف والشخصيات الثقافية والقائمين على الأعمال الخيرية.

اليهود فى الإمبراطورية العثمانية

وعبر 587 صفحة رصدت تاريخ اليهود وأوضاعهم وطوائفهم، موزعة على 14 فصلا تحمل عناوين: «الوضع القانونى للطوائف اليهودية فى الامبراطورية العثمانية»، «اليهود فى البلاط العثمانى»، «حركة شابتاى تسفى الدينية»، «فرية الدم: المحاكمات المعادية لليهود فى دمشق»، «الطائفة اليهودية فى أزمير»، «الطوائف اليهودية فى إسطنبول»، «باشاليك بودا –اليهود فى الجزء العثمانى من المجر»، «اليهود فى البلقان»، «الطوائف اليهودية فى البلقان – إمارات الدانوب»، «الطوائف اليهودية فى شمال إفريقيا – بلاد المغرب»، «الطوائف اليهودية فى شمال إفريقيا – إقليم طرابلس»، «الطوائف اليهودية فى مصر»، «الطوائف اليهودية فى سوريا وفلسطين فى فترة الحكم العثمانى»، «اليهود فى العقود الأولى للجمهورية التركية». بقى القول إن المؤلفة إيرما لفوفنا فادييفا، كبيرة الباحثين فى معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية هى متخصصة بارزة فى تاريخ الإمبراطورية العثمانية، من أعمالها: «من الامبراطورية إلى الدولة القومية»، و«مشكلات السياسة الخارجية التركية فى نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين».

‎ والمترجم المخضرم، أنور إبراهيم، الأبرز بين جسور نقل المعرفة والثقافة بين اللغتين الروسية والعربية فى العشرين سنة الأخيرة، أكثر من عشرين كتابًا ترجمها أنور إبراهيم من الروسية إلى العربية حاصل على دكتوراه فى فقه اللغة والأدب الروسى من جامعة موسكو، وعضو فى اتحاد كتاب مصر، وعضو اللجنة الاستشارية العليا بالمركز القومى للترجمة، وحاصل على وسام الشرف من روسيا عام 2005، لجهوده فى دعم العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا الاتحادية،

اليهود فى الإمبراطورية العثمانية

وتم تكريمه من وزارة الثقافة تقديرًا لإسهاماته البناءة فى مجال الترجمة، خلال الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية فى ديسمبر الماضى. وله الكثير من الترجمات عن الروسية من بينها: «تطور الفكر الاجتماعى العربى (1917-1945)»، «تاريخ القرصنة فى العالم»، «الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الخارجية»، «الاستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين»، «ذات يوم فى مصر»، «الماس والرماد»، «أبى فيودر ديستويفسكي» وغيرها. ‎