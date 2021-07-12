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قبل أيام غيب الموت السيدة جيهان السادات حرم الرئيس الراحل أنور السادت ومما تركته خلفها كتابا أصدرته هو أقرب للسيرة الذاتية وقد تميز الكتاب والسيرة أيضا بالثراء والتفاصيل المهمة والتى كشفت السيدة جيهان السادات عنها لأول مرة وقد جمعت هذه السيرة بين الخاص والعام خاصة أن خلفيتها تاريخية حيث تمثل شاهدا على أحداث مفصلية وتحولات مهمة مرت بها مصر فضلا عن تفاصيل إنسانية جميلة متعلقة بسيرتها مع السادات من قبل ارتباطهما بالزواج مرورا بحدث عظيم وهو حرب أكتوبر وصولا للحظة اغتياله، وقد لعبت السيدة جيهان السادات دورا بارزاً فى السياسة المصرية لا سيما فى النهوض بقضية حقوق المرأة قدمت نموذجاً للمرأة المصرية فى مساندة زوجها فى ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخى فى حرب أكتوبر المجيدة الذى مثل علامةً فارقةً فى تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

كتاب «سيدة من مصر» يحتوى على مذكراتها وقصص تجاربها من خلال العمل السياسى كقرينة للرئيس السادات. تجمع سيرة ذاتية وشرحا تاريخيا لفترة مهمة جداً فى مصر والوطن العربى وهى فترة الرئيس الراحل أنور السادات، فالسيدة جيهان ترصد فترة تاريخية مهمة ومؤثرة فى عمر الوطن من منظور سيدة كانت فى قلب الأحداث.

يعد الكتاب شهادة على عصر عايشه الجميع، واختلف حوله البعض مؤيداً ومعارضاَ محباً وحاقداً.

ومن بعض عناوين الفصول فى الكتاب: موت زوجى، الثائر والطالبة، تحرير مصر وفترة عبدالناصر، الطريق إلى السلام، الحزن بلا نهاية.

وفيما يشبه التوثيق لسيرتها فى محطات سريعة قالت السيدة جيهان إنها ولدت فى جزيرة الروضة بمدينة القاهرة 29 أغسطس عام 1933، لم أعرف أن اسمى جيهان حتى بلغت الحادية عشرة من عمرى، وجيهان اسم فارسى اختاره والدى وهو يعنى العالم، وكانت أمى جيلاديس تشارلز كوتريل – وهى مسيحية إنجليزية – تطلق على اسم جين وهذا هو الاسم الذى نادانى به والدى «صفوت رؤوف» وكان موظفاً بوزارة الصحة، وكنت الثالثة بين أربعة أطفال مجدى يكبرنى بعشر سنوات، وعلى بسبع سنوات، وداليا، ومثل جميع الأسر المصرية كنا مترابطين تماما.

كما تطرقت إلى قصة لقائها مع السادات للمرة الأولى فى السويس لدى قريب لها صيف عام 1948م، هو حسن عزت، زوج ابنة عمتها، وكان صديقا لمحمد أنور السادات ضابط الجيش الذى ترك الخدمة بعد المحنة التى اجتازها فى قضية اغتيال أمين عثمان وزير المالية الذى لقى مصرعه فى يناير 1946، وطوال الصيف لم يكن هناك حديث سوى أنور السادات والمحنة التى اجتازها هو وزملاؤه المتهمون فى قضية اغتيال أمين عثمان وزير المالية، وكانت الصحف تطالعنا كل يوم بصور الضابط أنور السادات بزعم أنه قائد المجموعة المتورطة فى حادث الاغتيال. ولقد كان إعجابى بالسادات والرجال الآخرين الشجعان يتزايد مع قراءة كل موضوع.

وكانت فصول المحاكمة قد شدتها إليه قبل أن تراه أو تعرفه، وجاء أنور السادات لزيارة حسن عزت ولم أصدق أنه فى منزلنا. وعرفت من حسن عزت أن أسرة أنور فقيرة مثله تماما وأن الحياة كانت دائما لأنور درب من الكفاح حتى أثناء طفولته. أعجبت به فقد كان الصورة البطولية لأحلامى وتعلقى به وأنا مراهقة سرعان ما تحول إلى حب...

وتقول السيدة جيهان: كنت أعلم أنه يحبنى ولكن اضطراب أنور فى ازدياد ليس فقط خمسة عشر عاما فارق السن بيننا ولكن أيضا لانغماسه وتكريسه نفسه للسياسة ولالتزاماته لأسرته. كان متزوجا من السيدة إقبال ماضى وأنجب منها ثلاث بنات قبل أن ينفصلا وهن راوية ورقية وكاميليا. وكان الزواج الثانى فى ذلك الوقت حسب رأيه ضربا من المستحيل لم يكن فى مقدوره إعالة أسرته وقام والده بهذه المهمة فى حدود طاقته ولكن هذا لم يكن كافيا.. وقررت الزواج منه رغم كل ظروفه الصعبة.

وهنا تذكر تفاصيل لقاء السادات مع والدتها الإنجليزية فتقول: «ثم جاء السؤال الذى كنت أخشاه أكثر من أى أسئلة: ما رأيك فى ونستون تشرشل؟ سالت أمى أنور. قلت لنفسى هذه هى النهاية. نظر أنور بوضوح إلى أمى وقال: ونستون تشرشل حرامى».

فى 29 مايو 1949 كان زواجهما بعد خطبة دامت بضعة شهور، وكانت شقتهما فى جزيرة الروضة، وأنجبت له أربعة أولاد، هم: لُبنى وجمال ونهى وجيهان الصغيرة.

حرصت السيدة جيهان على رصد كثير من المواقف التى تبرز شخص الرئيس السادات الإنسانى مثل اعتزازه بعسكريته فتقول: بلغ به هذا الاعتزاز حد التهور والمخاطرة بحريته، ففى الفترة التى أعقبت طرده من الجيش كان يصر على ارتداء البدلة العسكرية المحرمة عليه تحديا لكل السلطات. وكان معجبا بوجه خاص بضيق الزى العسكرى الألمانى، وكنا نداعبه أنا والأولاد بقولنا: إن سترتك تبدو واسعة، كان ينبغى أن تضيق أكثر من عند الصدر، ومن مظاهر اعتزازه بعسكريته حرصه على تأبط عصا الماريشالية فى المناسبات الرسمية.

واستطردت فى علاقة أنور وعبدالناصر بقولها: كان أنور وعبد الناصر يقضيان معا وقتا طويلا، فيتناول أنور عشاءه فى بيت عبدالناصر أو يتناول هو عشاءه فى بيتنا. كان أنور يحب عبدالناصر ويحترمه كثيرا جدا وأنا أيضا. كان عبدالناصر صعبا جدا وكثير الشك إلى درجة كبيرة، إلا أنه كان يثق فى أنور أكثر من غيره، مدركا أنه زاهد فى السلطة لنفسه بقدر اهتمامه الحقيقى بنجاح الثورة.

شاركت جيهان السادات زوجها الرئيس الراحل معظم الأيام والأحداث الهامة التى شهدتها مصر، بدءاً بليلة الثالث والعشرين من يوليو عام 1952م حينما اندلعت الثورة، مروراً بالصراعات التى قامت داخل مجلس قيادة الثورة والمناصب المختلفة التى تولاها السادات أثناء رئاسة عبدالناصر لمصر، رافقت السادات فى زيارته المثيرة للجدل التى قام بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية حينما كان رئيساً لمجلس الشعب المصرى عام 1966م.

ومن خلال فصول الكتاب نتعرف على أن السيدة جيهان بدأت نشاطها العام بداية الستينيَّات إلا أن دورها بدأ يتبلور بعد تعيين السادات نائباً لرئيس الجمهوريَّة فى التاسع عشر من ديسمبر عام 1969م، ثم اختياره رئيساً بعد وفاة عبدالناصر فى الثامن والعشرين من سبتمبر عام 1970م.

بدأ نجمها يظهر بشكل كبير بعد حرب أكتوبر 1973 حيث اصطحبت السيدات المتطوعات للخدمة بالمستشفيات إلى مكة المكرمة لصلاة الشكر لله ثم إلى منطقة القناة لتشكر الجنود المرابطين هناك. بدأ اهتمامها بالمرأة الريفية من خلال مشروع جمعية تلا التعاونية لتعليم القرويات الحياكة والتريكو، فكانت بداية لسيدات الأعمال الريفيات، مع إقامة معارض لتسويق الإنتاج ثم انغمست بعد حرب أكتوبر فى مجال الخدمات الاجتماعية، واهتمت بحقوق المرأة حتى أصبحت إصلاحات قانون الأحوال الشخصية، تعرف بأنها «قوانين جيهان» وأصدر السادات القرار الجمهورى بالنهوض بالمرأة فى عام 1979.

كما وصفت الأجواء السياسية التى أودت بحياة الرئيس السادات بقولها: «كانت مصر تعانى العنف الدينى، وكان التوتر شديدا بين المتطرفين من الجماعات الإسلامية والأقباط المسيحيين.. ونتج عن ذلك ضياع أرواح كثيرة وإراقة دماء غزيرة مما هدد استقرار البلاد. واضطر أنور- بالرغم منه - أن يتحفظ بصفة مؤقتة فى سبتمبر على أكثر من ألف من المتطرفين من رجال السياسة والدين، ووقتها كانت المرحلة الأخيرة من استعادة سيناء الأرض المصرية التى احتلتها إسرائيل منذ حرب 1967، وقد أدى الصراع الدينى إلى زيادة معارضة الأقلية لقيادة السادات، وبسبب السلام الذى حققه مع إسرائيل أتهم بالخيانة من جانب الجماعات المتطرفة وبعض قادة الدول العربية.. ومن أجل حلمه بأن يقيم التوافق بين معتنقى المسيحية واليهودية والإسلام، وصف أنور بالكفر، خلال تلك الفترة العصيبة من صيف وخريف 1981 كنت أودع زوجى وأباركه فى الصباح - لأننى كنت أنتظر موته فى المساء ما عدا ذلك اليوم. حتى ختمت كتابها بفصل «حزن بلا نهاية» تروى فيه عملية اغتيال الرئيس السادات.

وكيف صمدت لتكمل مسيرتها الأسرية فتقول: والآن أنا مستمرة فى حياتى وكأنه لايزال حيا وهكذا تمضى بى الحياة بين العمل والأسرة. وكتابى قصد به جلاء الكثير مما استغلق على بعض الأفهام من زوايا عظمة الزعيم الشجاع أنور السادات الذى أسبغ على ثقته كاملة فكان لى عونا على مواصلة حياتى كريمة مرفوعة الهامة معتزة بما أديت نحوه ونحو بلادى.