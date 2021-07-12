فى ذكرى رحيله السادسة.. «مذكرات عمر الشريف» النجم السينمائى العالمى.. بين «السياسة والفن»

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فى العاشر من يوليو من كل عام تتجدد ذكرى النجم العالمى عمر الشريف والذى لعب البطولة فى مجموعة من أهم أفلام السينما العالمية والعربية منها دكتور زيفاجو ولورنس العرب وصراع فى الوادى وصراع فى الميناء، وإحنا التلامذة وغرام الأسياد وإشاعة حب والنهر الخالد وسيدة القصر وأيوب والرولز رويس الصفراء وبذور التمر الهندى وغيرها، وقد تزامن مع ذكرى رحيله السادسة صدور مذكراته عن دار زين للنشر والتوزيع، وقد جاءت مذكراته تحت عنوان (مذكرات عمر الشريف.. والنوم مع الغرباء) للكاتب الصحفى والباحث السياسى (السيد الحرانى).

والكتاب يستعرض حياة النجم العالمى على لسانه من خلال المصادر الإنجليزية والفرنسية والعربية سواء كانت لقاءات تليفزيونية أو إذاعية أو صحفية أو كتب صدرت على لسانه أو عنه. ويطرح السيد الحرانى المعلومات فى سياق وقالب مختلف عما كتب ونشر من قبل عن الشريف حيث وضع علاقة عمر الشريف مع (الغرباء) فى الميزان، وقيم من خلالها سلوكه تجاه زوجته وأبنائه وأحفاده وعائلته وأصدقائه، والمقربين له. أما عن الكتاب فهو يطرح ويجيب على الكثير من الأسئلة حول الحياة الأخرى للفنان العالمى وجاء جزء منها: لماذا زار صلاح نصر رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عمر الشريف فى منزله بالزمالك؟، لماذا طلب منه رجال المخابرات فى الخارج الاستغلال العاطفى لابنة أحد السياسيين العرب؟، لماذا رفض الاقتناع بجملة (من أجل مصلحة الوطن) ولم يساهم فى التمهيد للتصفية الجسدية لشخصية عربية شهيرة؟.

وأيضا: لماذا وجهت له اتهامات السب والإساءة إلى شخص الرئيس جمال عبدالناصر؟، لماذا تمت مقاطعة أفلامه بقرار من جامعة الدول العربية؟، لماذا طلب منه السادات العودة إلى مصر؟ وما الدور الذى لعبه فى عقد اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل؟.

كما دخلت الأسئلة إلى عمق الحياة الخاصة لعمر الشريف فاستطردت حول لماذا لعب عمر الشريف البريدج (القمار) مع الإمبراطورة الإيرانية؟ وما الهدية التى قبلها من الملك الأفغانى؟ ولماذا أهداه ملك المغرب (ياسمينة)؟، لماذا ثار وغضب فى وجه وزير خارجية فرنسا؟ ولماذا لعن الثورة البلشفية وحكم النازية الهتلرية فى ألمانيا؟.

كما فتح الكتاب جرح عمر الكبير حول أنانيته التى اعترف بها هو بنفسه فى تعامله مع حب فاتن حمامه وهجرها إلى أحضان الغرباء فى أوروبا.

ويفتش الكتاب فى قلب عمر الذى لم تدخله امرأة أخرى بعد فاتن، رغم كل من قابلهن وعاش بين أحضانهن فى الغرب.

كما يستعرض الكتاب تفاصيل تجيب على سؤال لماذا أحب الملك فاروق، وتحفظ على حكم عبدالناصر، ودعم أيام السادات، وفرح بالثورة على مبارك؟!

ويكشف الكتاب بالتفاصيل حزن الفنان العالمى عندما حكموا الإخوان مصر، ومغادرته لمصر رغم خوفه الشديد عليها وعلى شعبها، وتعاملاته مع الإخوان فى هوليوود، ونيويورك، ولندن، وفيينا، وأيضا يعرض دعمه وتشجيعه لثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو. يؤكد الحرانى مؤلف الكتاب أن من أجل كل ذلك وأكثر.. فى هذا الكتاب على لسان عمر الشريف نستعرض أسرار وتفاصيل وكواليس كثيرة وخطيرة فى حياته، وأيضا نغوص فى مشاعره النفسية والإنسانية وعلاقاته العاطفية والاجتماعية.. خاصة أنه هنا يعترف بأنانيته فى التعامل مع النساء، ويعترف بأمجاد البريدج (القمار)، وسباق الخيول اللذين تسببا فى خسارته ثروته بكاملها، مما جعله يقبل الكثير من الأعمال الفنية التى لم يرض عنها إلا لاحتياجه للمال.

وحول تبنى الفنان للقضايا السياسية يؤكد الحرانى أن عمر الشريف قال فى تلك الجزئية: لا أعتقد شخصيا أن تبنى فنان ما لقضية من القضايا سيعود عليها بنفع كبير حتما.. مثلا (إليزابيث تايلور) أخذت على عاتقها مهمة مكافحة الإيدز.. كما كرس (مايكل بيكادى) نفسه لقضية صربيا، فهل أدت جهودهما إلى إيقاف الحرب أو إلى تسريع وتيرة البحث عن وسيلة لمعالجة الإيدز؟.

وكى أكون أكثر صدقا لا أخفى أن بعض الشك يتسلل إلى قلبى حين أرى فنانين مشهورين يجوبون العالم مع فريق من المصورين والصحفيين، هم يبحثون من خلال نشاطهم الإنسانى عن مزيد من الشهرة.