أخبار عاجلة

حدائق الإسماعيلية في خطر.. حشرة قاتلة تضرب «عاصمة المانجو» -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
أولمبياد طوكيو 2020.. محيلبة يكسر ٢٤ طبقا من أصل ٢٥ في الجولة الرابعة من رماية «الاسكيت» -
عون: الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد في موعدها -
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو -
محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه -
أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة -
أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر -
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف في البدرشين (صور) -
أولمبياد طوكيو 2020.. ندي حافظ تودع منافسات السلاح من دور الـ32 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تردد ON SPORT لمشاهدة مباريات الاهلى و وفعاليات الدوري المصري

Print

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قامت مجموعة قنوات اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك والفريق الرياضية في على التردد الجديد لمجموعة قنواتها .

تذيع قناة اون تايم سبورتس من خلال التردد الجديد « .. 11861 معدل الترميز 27500.. » مباراة الأهلي وبيراميدز وتنقل بشكل حصري مباريات الدوري المصري . .

وقامت مجموعة قنوات ON.. اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الاهلي والزمالك والفريق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها .


وأظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports لمشاهدة مباريات الدوري المصري

وتعتبر قناة أون سبورت من أهم القنوات الرياضية المصرية التي تُعرض المباريات في مختلف الألعاب الرياضية في مصر خاصة الدوري المصري عبر البث المباشر على قمر النايل سات لذلك تبحث الجماهير عن تردد أون سبورت .

تردد قنوات أون تايم سبورت On Time Sport .. شاهد مونديال اليد والدوري - صورة أرشيفية

التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..» .

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ6/5

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

أولى خطوات اختيار قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي
يمكن تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي لمشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب

عليك تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون.

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

قم بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»

رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»

الزمالك ينهي صفقة سوبر

الزمالك ينهي صفقة سوبر

الزمالك يرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ

الزمالك يرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020