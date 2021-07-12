برلمانية تكشف تفاصيل قانون فصل الإخوان من مؤسسات الدولة: يحصلون على معاش ومكافأة

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قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن من يتم فصله بفعل قانون فصل الإخوان يحصل على المعاش كاملا والمكافأة الخاصة بنهاية الخدمة، معلقة: «هذا روح للقانون».

وتابعت الهواري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن من الفئات التي يطبق عليها قانون فصل الإخوان من ارتكب جريمة تمس الأمن القومي، موضحة أن القانون يتم تطبيقه على كل من هو مدرج على قوائم الإرهاب وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015.

وأضافت أن من يطبق عليه القانون وتم فصله وشعر بتضرره يلجأ إلى القضاء وفي حال الحكم لصالحه يتم تعويضه ولكن لا يعود لعمله.

وأكدت أن الموظفين الذين يشملهم القانون هم العاملون في الجهاز الإداري للدولة ومن يخضع القطاع الأعمال العام، أو من يعمل بالإدارات المحلية، مشيرة إلى أن قرار الفصل يصدره رئيس الجمهورية أو من يفوضه -رئيس مجلس الوزراء-.

وأردفت أن هذه ضمانات للشخص الذي يطبق عليه القانون رغم كونه إرهابي.

واستطردت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هيئة السكك الحديدية بها العديد من المنتمين للكيانات الإرهابية، ولفتت إلى أن قرار فصل الموظفين الإخوان يتم تطبيقه بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.