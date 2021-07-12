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أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس أن فيروس كورونا انتهى تمامًا بالنسبة لكل شخص تلقى اللقاح، مناشدًا معارضي تلقى اللقاح بسرعة التخلي عن هذا الموقف والإقبال على التطعيم.

وقال كورتس فى تصريح اليوم الإثنين، إن توقعات خبراء وباحثي الفيروسات تشير إلى أن عدد الإصابات سيرتفع مرة أخرى قريبًا في البلاد، وأن اختفاء الفيروس تمامًا أمر مستبعد؛ حيث سيستمر الفيروس على الأرجح لسنوات مقبلة.

وشدد كورتس على أن الفيروس يمثل مشكلة كبيرة لأي شخص لم يتم تطعيمه، معربًا عن أسفه لزيادة عدد الإصابات كما حدث مؤخرًا في جنوب أوروبا وفي هولندا، محذرا من أن هذا الوباء يأتي على شكل موجات.

وأوضح كورتس، أن الموجة المقبلة مختلفة عن الموجات السابقة وهي أقل خطرًا لأن اللقاحات تنتشر بسرعة وغيرت في درجة المخاطر السابقة حتى مع ظهور متغير "دلتا" الخطير، لافتًا إلى أن اللقاحات تغطي كل المتغيرات.