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الأمم المتحدة: كورونا فاقمت الجوع وسوء التغذية في 2020

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الأمم المتحدة: كورونا فاقمت الجوع وسوء التغذية في 2020 الأمم المتحدة: كورونا فاقمت الجوع وسوء التغذية في 2020

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قالت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن مستويات الجوع وسوء التغذية في العالم تفاقمت بشدة خلال العام الماضي، بسبب جائحة .

جاء هذا في تقرير وضعته وكالات تابعة للأمم المتحدة، إن عدد من يعانون من سوء التغذية ارتفع إلى 768 مليونا تقريبا العام الماضي، وهو ما يمثل 10 في المئة من سكان العالم.

وشهد العام الماضي ارتفاعا في عدد من يعانون الجوع بنحو 118 مليونا مقارنة بعام 2019، وذلك بعد أن بقي العدد ثابتا تقريبا لخمس سنوات.

وقالت وكالات الأمم المتحدة، إن الوباء يكشف نقاط الضعف في أنظمتنا الغذائية التي تهدد الأرواح وسبل العيش.

وشارك في إعداد التقرير وكالات تابعة للأمم المتحدة من بينها، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، وهو أول تقييم شامل لانعدام الأمن الغذائي والتغذية منذ ظهور الجائحة.

المصرى اليوم

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