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فرق متابعة لرصد التعديات على الأراضى الزراعية خلال إجازة العيد بكفر شكر

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فرق متابعة لرصد التعديات على الأراضى الزراعية خلال إجازة العيد بكفر شكر فرق متابعة لرصد التعديات على الأراضى الزراعية خلال إجازة العيد بكفر شكر

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عقد الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مدينة كفر شكر، الاثنين، اجتماع مجلس تنفيذي لمناقشة استعدادات عيد الأضحى بقاعة مجلس المدينة.

وأكد رئيس المدينة استعداد كل الأجهزة لاستقبال العيد بإلغاء الإجازات للإدارات الخدمية من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي ونظافة وصحة عامة وتموين ورفع حالة الطوارئ استعدادا للعيد.

وحذر رئيس المدينة من وقوع أي تعديات على الأرض الزراعية خلال إجازة العيد، مشددا على وجود فرق متابعة ومرور في كل القرى علاوة على وحدة التغيرات المكانية التي تقوم برصد أي بناء مخالف في لحظته وبالتالي فأي مواطن سيشرع في وضع أساس بناء مخالف سيتم إزالته فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

كما قرر رئيس المدينة فتح مجزر المدينة مجاناً أيام عيد الأضحى.

المصرى اليوم

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