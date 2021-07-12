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■ رصدت المواقع المعتمدة والمتابعة لحركة بيع ورواج الكتب بعمل قوائم قصيرة ومطولة للكتب الأكثر مبيعًا بين عامى 2020 و2021، واللافت أن كثيرا من هذه القوائم تضمنت كتبا بعضها صدر منذ أعوام مضت، وأعيدت طباعتها فى طبعات جديدة لأكثر من مرة بسبب الإقبال عليها من محبى القراءة، وبعض الكتب الأخرى صدرت منذ عام أو أقل، وقد تنوعت هذه الكتب بين الأدب والسيرة الذاتية والكتب الفكرية والشعر والتاريخية وكتب الأطفال وغيرها.

■ ويعد كتاب مهزلة العقل البشرى للكاتب على الوردى من الكتب الأكثر مبيعًا خلال 2020. وصدرت النسخة الأولى منه، فى عام 1956، وتوالت طبعاته الورقية فى السنوات التالية حتى عام 2017 عن دار الوراق للطباعة والنشر لبنان. يحاول المؤلف تقديم محفز على قدر من المنطق الكافى لتغيير مسار الكثير من العقلاء والمفكرين؛ حيث يحاول تقديم أسباب كافية لإحكام العقل ورؤية الأشياء برؤى مغايرة عن الشائع أو التقليدى.

غلاف رواية «لعبة العروش»

■ لعبة العروش الكتاب الأول من أغنية الجليد والنار للكاتب الشهير جورج مارتن. وقد صدر هذا الكتاب لعبة العروش: الكتاب الأول من أغنية الجليد والنار خلال عام 2015، عن دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع. رواية ملحمة أسطورية كبيرة، صراع لا يتوقف بين مخلوقات خيالية والفرسان، فى إطار من أحداث الإثارة والتشويق والمغامرات.

غلاف رواية «أزهار للسيدة هاريس»

■ رواية أزهار للسيدة هاريس للمؤلفة بول جاليكو من الكتب الأكثر رواجًا فى الوطن العربى. وعلى الرغم من مرور أكثر من ستين عامًا على صدور النسخة الأولى من هذه الرواية إلا أن صداها مازال يتردد فى المشهد الثقافى بنسخته الأحدث عن دار ومكتبة الهلال، التى صدرت خلال عام 2002. تدور أحداث الرواية حول سيدة خادمة تدعى «هاريس»، والتى تسعى جاهدة لتحقيق أمنية بسيطة، والتى تتمحور حول شراء ملابس أنيقة من أرقى الماركات العالمية. يتابعها القراء إلى أن تصل لحلمها بعد رحلة من الاقتصاد والادخار من أجل تحقيق حلمها البسيط الدافئ.