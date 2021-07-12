«الصحة»: تخصيص 24 مركزا بالمحافظات لاستقبال مرضى الضمور العضلي

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قال الدكتور هاني طاهر، عضو اللجنة العلمية بوزارة الصحة لعلاج ضمور العضلات، إن الوزارة خصصت 24 مركزا بالمحافظات لاستقبال مرضى الضمور العضلي.

وتابع طاهر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «تم تخصيص الخط الساخن 106 لتمكين مرضى الضمور العضلي، من تقديم بياناتهم، وتأتي الخطوة الثانية بتقييم الطفل بعد معرفة الطبيب التاريخ المرضي، وإجراء عدد من التحاليل داخل المركز الطبي بالمجان»، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف علاج ضمور العضلات الشوكي في الوقت الراهن.

وأضاف طاهر: «بعد تلقي الحالة في المراكز، ترفع التقارير الخاصة بها إلى اللجنة العليا، التي بدورها تقيم الحالات وتحدد مواعيد الحقن الذي سيجرى في مستشفيات الجلاء العسكري وعين شمس، ومعهد ناصر».

ونصح عضو اللجنة العلمية بوزارة الصحة لعلاج ضمور العضلات، أولياء الأمور، بالحرص على فحص الأبناء منذ الشهور الأولى، للتأكد من عدم إصابتهم بالضمور العضلي قائلا: «يجب فحص الأطفال، حال ملاحظة عدم قدرتهم على الجلوس أو الوقوف، أو إسناد رأسه، أو تراخي يده وقدمه».

وأضاف: «من الصعب حدوث التراخي في يد أو قدم واحدة، دون الأخرى، كون المرض مرتبط بالخلل الجيني، الذي سيؤثر على الاثنين».

وأشار إلى أن وزارة الصحة اتفقت مع الشركات التي ستورد علاج الضمور العضلي، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.