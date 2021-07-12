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استكمال اعمال مجمع الخدمات بقرية الحلة ضمن مبادرة «حياة كريمة» في إسنا

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استكمال اعمال مجمع الخدمات بقرية الحلة ضمن مبادرة «حياة كريمة» في إسنا استكمال اعمال مجمع الخدمات بقرية الحلة ضمن مبادرة «حياة كريمة» في إسنا

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وجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كل القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

وتفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمجلس قروى الحلة.

بدأت الجولة بتفقد الأعمال الجارية لإنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى الحلة والجاري العمل به على قدم وساق لتقديم أكثر من 7 خدمات مختلفة للمواطنين بعد أن تم إزالة مبنى الوحدة المحلية القديم وبلغة نسبة التنفيذ 10% بإشراف من جهاز التعمير.

كما تم تفقد أعمال حفر وتركيب خط ربط مياه الشرب (8 بوصة) والجاري العمل به بطول 12 كم لربط قرى الحليلة والحلة وزرنيخ والكلابية لتعزيز قدرة المياه، بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، كما أنه جاري حفر وتركيب انحدار الصرف الصحي بقرى الكلابية وزرنيخ والحلة.

وخلال الجولة، أكد رئيس المركز أن رئاسة مدينة إسنا تتابع عن كثب وبمزيد من الاهتمام الأعمال الجارية ضمن أعمال المشروع القومى لتطوير الريف المصري.

المصرى اليوم

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