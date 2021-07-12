أمير كرارة يتعاقد علي مسلسله الجديد في رمضان المقبل

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تعاقد الفنان أمير كرارة على بطولة مسلسله الجديد من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف باهر دويدار، حيث لم يستقر صناعه على اسم للعمل حتى الآن، ومن المقرر عرضه رمضان المقبل 2022.

وعقد المخرج أحمد نادر جلال والفنان أمير كرارة وباقي صناع العمل جلسات عمل وتحضير خلال الفترة الماضية، للاستقرار على الفنانين المشاركين بالعمل وتفاصيل المسلسل الجديد.

يعد المسلسل الجديد التعاون الأول بين الفنان أمير كرارة والمخرج أحمد نادر جلال، كما يعد التعاون الثالث بين المؤلف باهر دويدار والفنان أمير كرارة، بعد نجاح عدد من المسلسلات التي قدّمها الأعوام الماضية سلسلة مسلسلات«كلبش» ومسلسل «الاختيار».

يذكر أن الفنان أمير كرارة يستعد لتقديم جزء ثاني من فيلم «كازابلانكا»، حيث أنه شوق جمهوره بنشر صورة وهو يشاهد الجزء الأول من المسلسل وكتب «قريبا كازابلانكا 2».