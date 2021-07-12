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تطعيم جميع راهبات «دير الشهداء» بإسنا بلقاح كورونا

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تطعيم جميع راهبات «دير الشهداء» بإسنا بلقاح كورونا تطعيم جميع راهبات «دير الشهداء» بإسنا بلقاح كورونا

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تلقى راهبات دير الشهداء بمدينة إسنا جنوب الأقصر، الإثنين، الجرعة الأولى من لقاح "سينوفاك"، من خلال فريق طبي متنقل تابع لمديرية الصحة بالأقصر، بعد عملية إتمام التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان.

وتوجه فريق التطعيم بمديرية الصحة والسكان بالأقصر، تحت إشراف الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد محمود وكيل مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، والدكتور محمد الرملي مدير مستشفى حميات الأقصر، والدكتور إيليا أنسي من مستشفى حميات الأقصر، وبيشوي بخيت، ورامي صالح، ورغدة حجاج فريق التطيعم المتنقل بالمديرية، إلى دير الشهداء بإسنا، وأعطوا اللقاح للحضور، بعد أن تم تسجيل بياناتهم على نظام التسجيل الخاص بالوزارة.

وأشاد راهبات دير الشهداء بالمبادرة وأهميتها فى الوقاية من العدوى بفيروس كورونا، وخاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ووجهوا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح ، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالأقصر، لحرصهم على صحة المصريين.

المصرى اليوم

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