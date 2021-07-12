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أخصائية تجميل تكشف عن علاج التجاعيد الخفيفة تحت العين

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أخصائية تجميل تكشف عن علاج التجاعيد الخفيفة تحت العين أخصائية تجميل تكشف عن علاج التجاعيد الخفيفة تحت العين

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قالت الدكتورة هبة فرج، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، إن وسائل التجميل غير الجراحية لها إقبال كبير حقق انتشاراً واسعاً حول العالم في زمن قياسي منها عمليات حقن البوتكس في علاج تجاعيد تحت العين؛ حيث أن عملية حقن البوتكس لا تستغرق وقتاً طويلاً والجلسة العلاجية الواحدة لا تستغرق أكثر من 30 إلى 40 دقيقة، ونحصل من خلالها على نتائج مذهلة في علاج تجاعيد تحت العين؛ بالإضافة إلى أن تلك الإجراءات تضمن تفادي مخاطر ومضاعفات الإجراءات الجراحية التقليدية.

وأضافت «فرج»، خلال لقائها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على قناة «cbc»، اليوم الاثنين، أن التقدم في العمر يعتبر من الأسباب المعروفة لظهور التجاعيد حول العينين أو تجاعيد تحت العين وأنه من أحد أبرز علامات الشيخوخة، لأنه مع تقدم العمر يتناقص عدد الخلايا المتجددة وتتسع العظام حول العينين وتفقد العظام جزءا طبيعيا من الشيخوخة وبالتالي تظهر تجاعيد العين ويبدأ البحث عن علاج تجاعيد تحت العين.

وتابعت: «قد يحدث بعض الأحيان تجاعيد تحت العين في سن صغير ويكون له عوامل أخرى غير السن؛ مثل التعرض الدائم لأشعة الشمس يتسبب في ظهور تجاعيد تحت العين وتتكون أنسجة البشرة من بروتين أساسي يسمى الكولاجين وهو مفتاح بنية البشرة والتعرض المباشر لأشعة الشمس دون استخدام كريمات حماية ووقاية يعرض البشرة للتعرض للأشعة الفوق البنفسجية الضارة التي تعمل على تكسير وإتلاف الكولاجين وبالتالي ظهور للتجاعيد حول العينين».

المصرى اليوم

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