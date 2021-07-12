أخبار عاجلة

حدائق الإسماعيلية في خطر.. حشرة قاتلة تضرب «عاصمة المانجو» -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
أولمبياد طوكيو 2020.. محيلبة يكسر ٢٤ طبقا من أصل ٢٥ في الجولة الرابعة من رماية «الاسكيت» -
عون: الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد في موعدها -
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو -
محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه -
أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة -
أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر -
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف في البدرشين (صور) -
أولمبياد طوكيو 2020.. ندي حافظ تودع منافسات السلاح من دور الـ32 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ الشرقية يحيل وقائع غلق مراكز شباب وغياب العاملين بها للتحقيق

Print
محافظ الشرقية يحيل وقائع غلق مراكز شباب وغياب العاملين بها للتحقيق محافظ الشرقية يحيل وقائع غلق مراكز شباب وغياب العاملين بها للتحقيق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الحكومية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأكمل، والتزام العاملين بمواعيد العمل الرسمية لضمان انتظام العمل وإنهاء مصالح المواطنين.

وفي هذا الإطار، قامت إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بالمرور على عدد من مراكز الشباب بمراكز فاقوس ومنيا القمح وأبوحماد، لمتابعة سير انتظام العمل وإعداد تقرير بنتائج الزيارات الميدانية للعرض على المحافظ، لاتخاذ ما يلزم حيال أي تقصير أو إهمال.

من جانبه، أوضح عبده سالم، مدير ادارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه تم تشكيل فرق عمل من المتابعة الميدانية لتجوب عدد من القري والمراكز والمدن، والمرور المفاجئ على مراكز الشباب وتبين لها غلق بوابات مركزي شباب منشأة القاضي وأكياد البحرية بمركز فاقوس بالجنازير وعدم تواجد العاملين بهما، وكذلك غلق مركز شباب كفر ميت بشار بمنيا القمح، خلال ساعات العمل الرسمية.

وأضاف سالم أنه تم المرور على مركزي شباب الجمايلة والقطاوية بأبوحماد ومراكز شباب منية المكرم والحجاجية القديمة والنمروط بفاقوس ومراكز شباب الجديدة ومنشأه شفيق وكفر الغنيمي بمنيا القمح، وتبين تغيب عدد من العاملين دون تقديم إجازات وعدم قيام مسؤول سجل الحضور والانصراف بالتسديد أمامهم، ليقرر محافظ الشرقية إحالة وقائع غلق مراكز الشباب بالجنازير، وعدم تواجد العاملين بها إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حدائق الإسماعيلية في خطر.. حشرة قاتلة تضرب «عاصمة المانجو»

حدائق الإسماعيلية في خطر.. حشرة قاتلة تضرب «عاصمة المانجو»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

أولمبياد طوكيو 2020.. محيلبة يكسر ٢٤ طبقا من أصل ٢٥ في الجولة الرابعة من رماية «الاسكيت»

أولمبياد طوكيو 2020.. محيلبة يكسر ٢٤ طبقا من أصل ٢٥ في الجولة الرابعة من رماية «الاسكيت»

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو