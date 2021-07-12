محافظ الشرقية يحيل وقائع غلق مراكز شباب وغياب العاملين بها للتحقيق

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شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الحكومية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأكمل، والتزام العاملين بمواعيد العمل الرسمية لضمان انتظام العمل وإنهاء مصالح المواطنين.

وفي هذا الإطار، قامت إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بالمرور على عدد من مراكز الشباب بمراكز فاقوس ومنيا القمح وأبوحماد، لمتابعة سير انتظام العمل وإعداد تقرير بنتائج الزيارات الميدانية للعرض على المحافظ، لاتخاذ ما يلزم حيال أي تقصير أو إهمال.

من جانبه، أوضح عبده سالم، مدير ادارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه تم تشكيل فرق عمل من المتابعة الميدانية لتجوب عدد من القري والمراكز والمدن، والمرور المفاجئ على مراكز الشباب وتبين لها غلق بوابات مركزي شباب منشأة القاضي وأكياد البحرية بمركز فاقوس بالجنازير وعدم تواجد العاملين بهما، وكذلك غلق مركز شباب كفر ميت بشار بمنيا القمح، خلال ساعات العمل الرسمية.

وأضاف سالم أنه تم المرور على مركزي شباب الجمايلة والقطاوية بأبوحماد ومراكز شباب منية المكرم والحجاجية القديمة والنمروط بفاقوس ومراكز شباب الجديدة ومنشأه شفيق وكفر الغنيمي بمنيا القمح، وتبين تغيب عدد من العاملين دون تقديم إجازات وعدم قيام مسؤول سجل الحضور والانصراف بالتسديد أمامهم، ليقرر محافظ الشرقية إحالة وقائع غلق مراكز الشباب بالجنازير، وعدم تواجد العاملين بها إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.