بلقيس تحيي حفل بالأوبرا أول أغسطس

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تستعد المطربة بلقيس لتقديم حفل جماهيري في مصر خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل بدار الأوبرا المصرية.

ومن المنتظر أن تظهر بلقيس لجمهورها المصري بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه على خشبة مسرح النافورة في الساعة الثامنة مساءاً الموافق يوم الخميس 12 أغسطس.

ومن المقرر أن تقدم بلقيس برنامج غنائي يتضمن نخبة من أعمالها الخاصة التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، خاصة أخر أغنياتها التي حققت نجاحاً كبيراً في سوق الأغنية العربية وهما «ممكن» وأغنية «انتهي»، حيث أن الأغنيتين تصدرتا محركات البحث على مواقع السوشيال ميديا.

وتصدرت «ممكن» منصات التواصل الاجتماعي وأصبحت تريند يوتيوب لفترة طويلة، ووصلت نسبة مشاهدتها إلى70 مليوناً خلال أسبوعين فقط، وهي الأغنية التي قدمتها في شكل دوتو غنائي مع المطرب العراقي سيف نبيل وأخرجها دان حداد ومن ألحان سيف نبيل وكلمات سيف الفارس وتوزيع عمر صباغ ، وحققت روجاً كبيراً على منصات السوشيال ميديا بعد أن قدم المخرج دان حداد فكرة مختلفة من خلال الفيديو كليب الذي سادت عليه أجواء الرومانسية والحب نظراً لإمتلاك الثنائي بلقيس وسيف لقوة وإحساس عالى واحترافية في الغناء.

وألقت بلقيس الضوء على مشكلة عدم الإهتمام والتجاهل من الرجل للمرأة والتقليل من شأنها في رسالة قوية من خلال أغنية «انتهي» التي قدم كلماتها مشاري ابراهيم ومن ألحان عبدالعزيز الويس وتوزيع على المتروك.

ساهمت المطربة بلقيس خلال السنوات الماضية في انتشار الأغنية الخليجية داخل الدول العربية، وذلك بعد أن قدمت عدة تجارب ناجحة داخل المغرب ولبنان والعراق.