أخبار عاجلة

حدائق الإسماعيلية في خطر.. حشرة قاتلة تضرب «عاصمة المانجو» -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
أولمبياد طوكيو 2020.. محيلبة يكسر ٢٤ طبقا من أصل ٢٥ في الجولة الرابعة من رماية «الاسكيت» -
عون: الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد في موعدها -
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو -
محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه -
أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة -
أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر -
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف في البدرشين (صور) -
أولمبياد طوكيو 2020.. ندي حافظ تودع منافسات السلاح من دور الـ32 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس جامعة الأقصر يجتمع بمجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث

Print
رئيس جامعة الأقصر يجتمع بمجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث رئيس جامعة الأقصر يجتمع بمجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، مجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، بحضور وكلاء الكليات لشؤون الدراسات العليا.

تناول الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات التى تتعلق بشؤون الدراسات العليا والبحوث، حيث وافق المجلس خلال اجتماعه على تشكيل لجان الحكم و المناقشة لعدد من الطلاب الباحثين بمرحلة الماجستير بكلية السياحة والفنادق.

ووافق المجلس على إضافة الدكتورة سماح محمد عبد الحميد، كمشرف مشارك لباحثة بمرحلة الدكتوراه بكلية الفنون الجميلة.

كما وجه رئيس الجامعة بانتداب أعضاء هيئة تدريس من الجامعات الأخرى للاستفادة من خبراتهم في توجيه الباحث خلال المناقشة وذلك لإثراء وتنمية مهارات طلاب الدراسات العليا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حدائق الإسماعيلية في خطر.. حشرة قاتلة تضرب «عاصمة المانجو»

حدائق الإسماعيلية في خطر.. حشرة قاتلة تضرب «عاصمة المانجو»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

أولمبياد طوكيو 2020.. محيلبة يكسر ٢٤ طبقا من أصل ٢٥ في الجولة الرابعة من رماية «الاسكيت»

أولمبياد طوكيو 2020.. محيلبة يكسر ٢٤ طبقا من أصل ٢٥ في الجولة الرابعة من رماية «الاسكيت»

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو