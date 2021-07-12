رئيس جامعة الأقصر يجتمع بمجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث

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ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، مجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، بحضور وكلاء الكليات لشؤون الدراسات العليا.

تناول الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات التى تتعلق بشؤون الدراسات العليا والبحوث، حيث وافق المجلس خلال اجتماعه على تشكيل لجان الحكم و المناقشة لعدد من الطلاب الباحثين بمرحلة الماجستير بكلية السياحة والفنادق.

ووافق المجلس على إضافة الدكتورة سماح محمد عبد الحميد، كمشرف مشارك لباحثة بمرحلة الدكتوراه بكلية الفنون الجميلة.

كما وجه رئيس الجامعة بانتداب أعضاء هيئة تدريس من الجامعات الأخرى للاستفادة من خبراتهم في توجيه الباحث خلال المناقشة وذلك لإثراء وتنمية مهارات طلاب الدراسات العليا.