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توفير سيارة مجهزة لاستخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد بالزينية شمال الأقصر

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توفير سيارة مجهزة لاستخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد بالزينية شمال الأقصر توفير سيارة مجهزة لاستخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد بالزينية شمال الأقصر

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قال العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، إن الوحدة المحلية للمركز بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالأقصر، دفعت بسيارة لاستخراج الرقم القومي وشهادة الميلاد والمستندات والوثائق المختلفة الكتروني وتستمر لمدة 4 أيام بدءا من اليوم حتى الخميس المقبل.

وأوضح الهواري أن المواطنين توافدوا من جميع أنحاء القرى التابعة للمركز على مكان تواجد السيارة للحصول على الخدمات المقدمة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار المستجد.

المصرى اليوم

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