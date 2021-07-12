محافظ أسوان : طرح الفرص الاستثمارية لإنشاء مدينة خدمات ومراكز تجارية وترفيهية

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على حرص المحافظة المتواصل لتشجيع الإستثمار وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الإستثمارات الجادة التي تساهم في توفير فرص عمل حقيقة للشباب وإحداث طفرة تنموية لتحسين مستوى معيشة المواطن الأسواني.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع وفد وزارة الإنتاج الحربى برئاسة اللواء طارق عزت، بالإضافة إلى بعض المستثمرين من أجل طرح واستعراض الفرص الإستثمارية التي تتمتع بها أسوان مع مناقشة سبل وأوجه التعاون اللازمة لتنفيذ عدد من المشروعات بمختلف المجالات لتحقيق الإستغلال الأمثل للثروات الطبيعية والمزايا النسبية للمحافظة ومنها 3 مساحات أرضى للأستثمار بجوار مدينة أسوان الجديدة والمطار الدولى ومعهد الأورام مع إمكانية إستغلالها في إنشاء مدينة خدمات نموذجية ومولات ومراكز تجارية وترفيهية، علاوة على وحدات سكنية متنوعة، وقد حضر اللقاء الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد .

وخلال اللقاء رحب اللواء أشرف عطية بمختلف الرؤى والأفكار للمشروعات المقترحة من وزارة الإنتاج الحربى، مطالباً بسرعة إعداد دراسات الجدوى الشاملة لمختلف الرسومات والمقايسات الفنية والمالية المطلوبة لها، مع وضع خطة زمنية محددة لمختلف مراحل تنفيذها .

كما كلف أشرف عطية المسئولية بدراسة المشروع المقدم من أحد المستثمرين لإنشاء سلسلة مراكز خدمية متكاملة ومتميزة لسيارات النقل الثقيل والمبردات التي تسير ما بين مدينة أبوسمبل السياحة والقاهرة والعكس لدعم حركة التبادل التجارى بين مصر والأسواق الإفريقية حيث تضم هذه المراكز محطات تنقية وساحة إنتظار ومنافد لبيع المواد الغذائية ووحدات إقامة وسكن ومسجد، فضلاً عن محلات تجارية وأماكن ترفيهية، موجهاً بضرورة التنسيق مع التخطيط العمرانى لإختيار المناطق والمساحات المخصصة لإقامة هذه المراكز .