حملة لـ «طرق الأبواب» بـ «الأسمرات، أهالينا، المحروسة ١،٢» لتوعية المواطنين

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أكد اللواء خالدعبدالعال محافظ القاهرة، أن شركة الصرف الصحي بالقاهرة بدأت حملة طرق الأبواب في الأحياء الجديدة التي تم إنشائها وتسكين المواطنين بها ضمن عمليات تطوير العشوائيات ( حي الأسمرات، أهالينا، المحروسة ١،٢ ) .

وأشار محافظ القاهرة، أن فريق العمل سوف يقوم بتوعية المواطنين عن السلوكيات السليمة في التعامل مع شبكة الصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه للحفاظ على البنية التحتية.

وأشاد محافظ القاهرة بالأداء المتميز لشركة الصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة، والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف، وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين في الأحياء الجديدة لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه.