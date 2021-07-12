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حبس سائق لودر لتسبب في سقوط سور محطة قطار 23 يوليو بالخانكة

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حبس سائق لودر لتسبب في سقوط سور محطة قطار 23 يوليو بالخانكة حبس سائق لودر لتسبب في سقوط سور محطة قطار 23 يوليو بالخانكة

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قررت نيابة الخانكة بالقليوبية، الاثنين، حبس سائق بمجلس مدينة الخانكة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببه بهدم سور محطة قطار 23 يوليو بالخانكة أثناء رفع القمامة بلودر المجلس، ما أسفر عن سقوط السورعلى سيدة وطفليها ما أدى إلى إصابتهم أثناء مرورهم وقت سقوط السور.

كما قررت النيابة تشكيل لجنة من هيئة السكة الحديد لفحص التلفيات الناتجة عن سقوط السور، ومعرفة هل تسبب الحادث في توقف وعرقلة حركة القطارات من عدمه.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز الخانكة، يفيد تلقيه بلاغا من طلال ربيع، نائب رئيس مدينة الخانكة، بسقوط سور محطة قطار 23 يوليو، بدائرة المركز أثناء قيام سائق بالمدينة برفع القمامة بلودر المجلس بجوار سور المحطة أدى إلى سقوط جزئي على شريط السكة الحديد، وتصادف مرور سيدة وطفليها 6 و9 سنوات بالطريق سقط عليهم أجزاء من السور، ما أسفر عن إصابتهم بكسور متفرقة وتم نقلهم للمستشفى.

المصرى اليوم

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