الكويت... إجازة عيد الأضحى 9 أيام

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اعتمدت الحكومة الكويتية إجازة عيد الأضحى 2021، الذي يوافق يوم الثلاثاء المقبل 20 يوليو الجاري، ومن المقرر أن تستمر لمدة 9 أيام، بعدما تم ضم يوم الأحد للإجازة الرسمية.

ذكرت ذلك صحيفة «الأنباء» الكويتية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء الكويتي اعتمد يوم الأحد المقبل، الموافق 18 يوليو، يوم راحة.

وتابعت: «تم اعتماد هذا اليوم راحة لوقوعه بين يومي راحة هما السبت، الذي يمثل عطلة أسبوعية، والاثنين، وقفة عرفات».

وقالت الصحيفة: «بعد اعتماد هذا اليوم، تصبح عطلة عيد الأضحى 9 أيام»، مشيرة إلى أن العطلة ستبدأ من يوم الجمعة المقبل 16 يوليو، وتستمر حتى السبت 24 يوليو، على أن يتم استئناف الدوام الرسمي يوم الأحد 25 من الشهر الجاري.