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"ابن حثلين" يطالب ملاك الإبل بعدم التهاون في الاحترازات

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"ابن حثلين" يطالب ملاك الإبل بعدم التهاون في الاحترازات "ابن حثلين" يطالب ملاك الإبل بعدم التهاون في الاحترازات
قال: يكلفنا خسائر ثرواتنا وانتشار الفيروس بين المنقيات

طالب مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل رئيس نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، ملاك الإبل بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية؛ لحماية منقياتهم من انتشار بينها.

جاء ذلك، بعد دراسات من جامعة جويلف الكندية التي أكدت عدوى الحيوانات الأليفة بمرض "كوفيد-19" من أصحابها.

وقال "ابن حثلبن"، عبر تغريدة له في تويتر: التهاون في الإجراءات الاحترازية لـ"كوفيد 19"، قد يكلفنا خسائر ثرواتنا وانتشار الفيروس بين المنقيات، بحسب دراسات من جامعة جويلف الكندية، أحيط إخواننا ملاك الإبل بتحصين أنفسهم والعاملين على منقياتهم ومخالطيها بأخذ اللقاح.

إضافة إلى عدم السماح لزائريها من غير المحصنين بالاقتراب منها، مشيراً في تغريدته إلى ما نشرته العربية على الشبكة العنكبوتية حول ذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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