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حاكم دبي بعد لقائه محمد بن زايد: القادم أجمل مع رجل نبيل

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حاكم دبي بعد لقائه محمد بن زايد: القادم أجمل مع رجل نبيل حاكم دبي بعد لقائه محمد بن زايد: القادم أجمل مع رجل نبيل

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كشف حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، تفاصيل لقاء جمعه بولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال بن راشد، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إنه ناقش مع ولي عهد أبوظبي خلال اللقاء الذي جمع بينهما، والذي عقد في محمية المرموم في إمارة دبي الخليجية، مجموعة من المواضيع المتعلقة بتسريع التنمية في بلدهما.

وتابع مؤكدا أن "لقاءات بو خالد (لقب الشيخ محمد بن زايد) مختلفة وأفكاره متجددة وطموحاته لدولة الإمارات ليس لها سماء، وهمه الأول والأخير مصلحتها وشعبها".
وختم حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدته بعبارة "القادم أجمل وأعظم مع رجل عظيم ونبيل".

وشارك الشيخ محمد بن راشد صورا للقائه مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد.

المصرى اليوم

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