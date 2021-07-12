وفد البرنامج الرئاسي يشيد بتوفير فرص عمل للشباب بالإسماعيلية

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استقبلت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، وفدا من متدربي البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة دفعة الشهيد أحمد المنسي)، الاثنين، للتعرف على دور المديرية وما توفره من خدمات لمواطني المحافظة، والاطلاع على الوظائف التي وفرتها المديرية لشباب الخريجين وراغبي العمل، والإنجازات التي تم إنجازها في «مبادرة مصر بكم أجمل» لتأهيل وتدريب وتشغيل ذوى القدرات الخاصة.

في مستهل اللقاء، رحب أحمد جابر، مدير المديرية، بأعضاء الوفد الذي ضم الدكتور محمد محمد السيد العنانى، والدكتورة إيمان أحمد محمد رجب، مشيراً إلى ما قامت به المديرية في إطار مبادرة «مصر بكم أجمل»، حيث قامت المديرية بتشغيل وتدريب 250 عاملا من ذوى القدرات خلال الفترة من يناير 2021 حتى يونيو 2021، كما ساهمت الوزارة بتقديم بعض الاحتياجات الضرورية لذوي القدرات لتأهيلهم للعمل مثل الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الحركية، وماكينات الخياطة لراغبي العمل منهم في مجال التفصيل والحياكة ممن تم تدريبهم على المهنة.

واستعرض مدير المديرية ملف علاقات العمل والشكاوى وكيفية التعامل معها وعدد الشكاوى التي تم تسويتها وديا والتي تم إحالتها للقضاء، كما تم التطرق إلى عمالة الأطفال والوسائل التي تستخدمها الوزارة لمواجهة تلك المشكلة.

وأوضح مدير المديرية دور الوزارة في توفير المساعدة للعمالة المصرية العائدة من الخارج، ونشر ثقافة ريادة الأعـمال والعمل الحر، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة بالمحافظة، وفرص العمل التي تم توفيرها للراغبين في العمل منهم داخل المحافظة .

كما تطرق مدير المديرية للحديث عن دور وزارة القوى العاملة في التدريب المهني، ومبادرة «مهنتك مستقبلك» لتدريب الشباب في قري ونجوع المحافظات، تحت رعاية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ووحدة التدريب المتنقلة التي وفرتها الوزارة لخدمة أبناء المحافظة من راغبي التدريب على مهن التفصيل والحياكة وكهرباء التوصيلات والسباكة الصحية .

وتفقد وفد البرنامج الرئاسي، مركز التدريب بمدينة المستقبل التابع للوزارة، والتعرف على جميع الورش الموجودة بداخله، كما تم شرح أساليب التدريب في كل ورشة من ورش المركز، وتفقد الآلات والماكينات الحديثة الموجودة بتلك الورش .

وأثنى وفد البرنامج الرئاسي على مجهود الوزارة والمديرية في توفير فرص عمل للشباب وتدريبهم على أعلى المستويات، وعلى الاهتمام بذوي القدرات الخاصة وما وفرته من خدمات ومساعدات لهم، شاكرين لها الدور الفعال والنشط للعمالة المصرية.