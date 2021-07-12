رئيس منطقة الصعيد للسباحة: «هدفنا نشر اللعبة وتدريب أبنائنا على المنافسات»

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انطلقت اليوم الإثنين فعاليات بطولة منطقة الصعيد للسباحة تحت إشراف المهندس أدهم دهب رئيس منطقة الصعيد للسباحة، وذلك بنادي الرياضات البحرية بمدينة الغردقة في الفترة من 12 إلى 16 يوليو الجاري.

وقال «دهب» إن البطولة تقام بمشاركة 534 لاعبا ولاعبة من 12 نادي بصعيد مصر .

وأكد «دهب»، أن بطولة الصعيد هي أكبر بطولة تم تنظيمها في صعيد مصر لأنها تضم عدد كبير من السباحين يصل لـ 534 لاعباً ولاعبة من 12 نادي يمثلون محافظات الصعيد، وهي البطولة التي ستكون فيها المنافسات قوية لحصد الميداليات وتحقيق أرقام مميزة لسباحي الصعيد، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا حيث تم التنبيه على الحضور جميعاً لاعبين ومدربين وأولياء أمور بإرتداء الكمامات داخل مجمع حمامات السباحة .

وأضاف «دهب» أن الهدف من تنظيم هذه البطولات لتدريب أبناء الصعيد الدخول في منافسات وتحقيق أرقام لرياضة السباحة، وكذلك نشر اللعبة والتي هي هدف كبير يسعى له أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس، وبطولة الصعيد تم تأجيلها لنحو 4 شهور بسبب فيروس كورونا لكننا اليوم أطلقناها من الغردقة مع بداية الموسم الصيفي.