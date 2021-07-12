فاركو ينهى اتفاقه مع عبد العاطي على تمديد عقده مع الفريق

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يستعد نادى فاركو الصاعد حديثاً للدورى الممتاز لإعلان تمديد تعاقده مع مديره الفنى الحإلى مجدى عبدالعاطى ليقود الفريق فنياً خلال الموسم المقبل بالدوري المصري، ويضع مسئولو فاركو الرتوش الاخيرة على ملف تمديد تعاقد المدرب خلال الساعات الحالية قبل إعلان القرار بشكل رسمى، لفرض مزيد من التركيز على جنبات ألفريق قبل إنطلاق فترة الاعداد للموسم الجديد.

ويقود فاركو فنيا المدرب مجدى عبدالعاطي، عاطف حنفى «مدير الكرة»، عمرو فهيم ومحمد ثابت صاروخ «مدرب عام»، جون إدوارد «المشرف العام على فريق الكرة»، أحمد خطاب «مدرب مساعد»، عصام محمود «مدرب حراس» ومجدى وهبى «طبيب ألفريق».