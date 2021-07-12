سيراميكا يستعد للأهلي بثلاث مباريات ودية

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أكد معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا، أن الجهاز الفني للفريق استقر على خوض 3 مباريات ودية خلال المعسكر المغلق الذي يخوضه الفريق خلال الفترة الحالية.

واستقر الجهاز الفني لنادي سيراميكا، بقيادة ضياء السيد، على خوض 3 مواجهات مع أندية البنك الأهلي ثم أسوان واخيرًا الإنتاج الحربي، وفضل الجهاز الفني تجهيز اللاعبين خلال المعسكر المغلق بخوض مباريات قوية في ظل الغياب الطويل عن المباريات الرسمية، قبل مباراة الأهلي يوم 5 أغسطس المقبل بالدوري الممتاز.

ويستهدف الجهاز الفني للفريق رفع حالة الاستعداد القصوى قبل مواجهة الأهلى، أملا في تحسن النتائج التي أدارت ظهرها لسيراميكا في الدور الثاني من الدوري باستثناء فوز وحيد ومثير على بيراميدز برباعية.