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أعلن رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك حسين لبيب عدم قبول ناديه خوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد المحدد.

وأضاف لبيب أن مجلس الإدارة أصدر بيانا رسميا يؤكد خلاله ضرورة احترام قيم المسابقة وأنه لا يوجد أي مبرر بأن ينفرد الزمالك بخوض مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام أسوان المقرر لها يوم الإثنين ٩ أغسطس المقبل في حين أن باقي الفرق لم تبلغ سوى بدور الستة عشر للكأس وسيكون هناك متسع من الوقت لإقامة مباريات الدور نصف النهائي.

وأعلن رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عدم قبول ناديه خوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد المحدد.

وطالب حسين لبيب بأن يكون موعد نهائي كأس مصر معلنا في وقت مبكر حتى تستعد الفرق بصورة جيدة.

وأشار لبيب إلى أن المجلس لن يتنازل عن أي حق من حقوق الزمالك ولكن بالطرق الشرعية.. مشددا على ضرورة مساواة كل الاتحادات بين جميع الأندية والمنافسين.

وشدد لبيب على أن قرار الزمالك بعدم خوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد المحدد هو قرار إداري من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مطالبا اتحاد الكرة بإعادة النظر في قراره فيما يخص موعد لقاء نصف نهائي الكأس.