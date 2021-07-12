الرئيس الكوبي: العقوبات الأمريكية ووسائل التواصل سبب الاحتجاجات لدينا

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قال الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، اليوم الإثنين، إن العقوبات الأمريكية والحملات الموجودة على مواقع التواصل هما سبب الاحتجاجات التي عمت البلاد.

وبحسب «رويترز»، فقد حمل الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، العقوبات الأمريكية التي تم تشديدها في السنوات الأخيرة، المسؤولية عن المشكلات الاقتصادية مثل نقص الأدوية وانقطاع التيار الكهربائي، والتي شجعت بدورها على اتساع رقعة احتجاجات غير مألوفة في الجزيرة، مطلع الأسبوع.

وأكد الرئيس الكوبي، الذي ظهر برفقة حكومته في خطاب تلفزيوني، حق الشعوب في الدفاع عن نظامها.

كما عزا دياز كانيل الاحتجاجات إلى الحملة ضد النظام «الثوري» على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي زادت في الأسابيع الأخيرة عندما كان هناك نقص في المنتجات الأساسية.

من جانبه، ندد رئيس الحزب الشيوعي الحاكم بوقوع أعمال تخريب خلال الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن في كوبا، أمس الأحد، والتي كانت أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة منذ عقود.

وقال إن المحتجين ألقوا الحجارة على متاجر العملة وسرقوا أشياء، واعتدوا على سيارة لقوات الشرطة، واصفا هذا السلوك بـ «الإجرامي البذيء وغير المحتشم تماما».