لقاح «فاكسيراـ سينوفاك».. من هنا بدأ التصنيع

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تصنيع لقاح كورونا محليا باسم «فاكسيرا ـ سينوفاك.. صنع فى مصر» داخل مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، يكتسب أهمية كبيرة، ولذا سعت القيادة السياسية منذ بداية الجائحة لتأمين أكبر كمية من اللقاحات للمواطنين، حيث طرقت كل الأبواب، واعتمدت كل اللقاحات التى أقرتها منظمة الصحة العالمية ودول العالم، كما تعاقدت مع الجهات التى يمكن التعاقد معها لتوفير اللقاح.

تصنيع لقاح «فاكسيراـ سينوفاك»

وتُعد جائحة كورونا تحدياً كبيراً، فالفيروس ليس من المنتظر أن يختفى فى القريب العاجل، وهو ما دعا الدولة إلى العمل على امتلاك القدرة على تصنيع مثل هذه اللقاحات المضادة له، لأنه من المتوقع أن يكون هناك تطعيم سنوى للمواطنين خلال الفترات القادمة، وذلك بما يؤمن ويقى من الإصابة بهذا الفيروس.

تصنيع لقاح «فاكسيراـ سينوفاك»

وتجولت «المصرى اليوم» داخل مقر تصنيع لقاح كورونا محليا داخل شركة فاكسيرا، وذلك بعد أيام من إطلاق المراحل الأولى لإنتاج اللقاح، بحضور رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، وتم حتى الآن إنتاج نحو مليونى جرعة، وتصل الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع إلى نحو 300 ألف جرعة فى الوردية الواحدة كل يوم، وإذا توافرت كميات أكبر من المواد الخام يمكن للمصنع العمل بورديتين كل يوم لتصل الطاقة الإنتاجية إلى 600 ألف جرعة يومياً.

تصنيع لقاح «فاكسيراـ سينوفاك»

تصنيع لقاح «فاكسيراـ سينوفاك»

تصنيع لقاح «فاكسيراـ سينوفاك»

تصنيع لقاح «فاكسيراـ سينوفاك»

تصنيع لقاح «فاكسيراـ سينوفاك»