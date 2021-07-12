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ناقد سينمائي يصف محمد هنيدي بـ «الكومبارس»

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علق الناقد والكاتب إبراهيم الجارحي، على منشور الفنان محمد هنيدي، الذي نشره عبر صفحته على «فيسبوك» يمازح من خلاله جمهوره حول أزمة سد النهضة قائلا «لو مش هضرب النهاردة.. هضرب أمتى».

وكتب إبراهيم الجارحي عبر «فيسبوك»: «السيد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.. شوفلنا والنبي الموضوع ده والكام كومبارس اللي بيستظرفوا علينا واحنا في حرب بقاء».

وأضاف «الجارحي» موجها كلامه لنقيب الفنانين :«حضرتك راجل كبير ومحترم وتقدر تفهمهم إن الشعوب لما بتدخل معارك مصيرية مبيبقاش فيها مكان لحد يسخر من قرارات سيادية زي إعلان الحرب».

يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم «الإنس والنمس» بطولة الفنان محمد هنيدي استقرت على موعد طرحه النهائي، وذلك بعد طول انتظار ولعدة تأجيلات بسبب جائحة ، ومن المقرر أن يطرح الفيلم بجميع دور العرض السينمائي يوم 4 أغسطس.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة للفيلم الأفيشات الخاصة به، والفيلم يدور في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة.

المصرى اليوم

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