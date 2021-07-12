البرهان يؤكد متانة العلاقات السودانية الصينية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان، بتميز العلاقات السودانية الصينية، لافتاً إلى الدور الكبير الذي ظلت تضطلع به الصين لدفع وتقوية العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.

وأكد البرهان لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم السفير الصيني لدى الخرطوم ما شيمين على استمرارية التعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين باعتبار أن الصين شريك يعمل على دعم الإنتقال الديمقراطي في السودان.

من جانبه نقل سفير الصين لدى الخرطوم ما شيمين تحايا الرئيس الصيني شيجنغ باو لرئيس مجلس السيادة مؤكدا حرص بلاده على أمن واستقرار السودان، لافتاً إلى استمرارية الدعم للحكومة السودانية بما يخدم مصلحة وشعبي البلدين، منوهاً إلى تبرع بلاده للسودان بجرعات لقاح كوفيد ١٩.