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كارتيرون يتحفظ على التعاقد مع باسم مرسي و عمرو جمال

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كارتيرون يتحفظ على التعاقد مع باسم مرسي و عمرو جمال كارتيرون يتحفظ على التعاقد مع باسم مرسي و عمرو جمال

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تحفظ الفرنسي، باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروي الاول بنادى على التعاقد مع باسم مرسي، مهاجم الفريق السابق، ومصر المقاصة الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وذلك بعدما استطلع مسؤولى نادى الزمالك راي المدير الفنى بشان ضم اللاعب ، ولكن رفض المدير الفنى ، وتمس بالتعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة، و المعار حاليا الى الدورى الليبي

وأبلغ الفرنسي إدارة القلعة البيضاء برغبته في الحصول على توقيع حسام حسن نجم فريق نادي سموحة الذي يلعب معارًا لصفوف فريق نادي أهلي بني غازي الليبي.

كما تحفظ المدير الفني الفرنسي على فكرة التعاقد مع عمرو جمال لاعب فريق نادي طلائع الجيش لتدعيم المركز الذي عانى منه الزمالك منذ رحيل مصطفى محمد، وسبق وأن حدد مسؤولو سموحة مبلغ 40 مليون جنيه من أجل الموافقة على رحيل حسام حسن لنادي الزمالك الموسم القادم.

المصرى اليوم

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