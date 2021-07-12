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قرر حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تصعيد عدد من اللاعبين الشباب، للتدريب مع الفريق الأول في الفترة الجارية.

فقد قرر حسام حسن، تصعيد كل من أحمد عبدالجواد "إتو" مواليد 2002ومحمد خالد مواليد 2002 وسعيد مواليد 2003 وعلي خالد مواليد 2001 وأحمد محمد "ببا" مواليد 2001، وذلك لدعم الفريق الأول خلال الفترة الحالية، في ظل الغيابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق نتيجة الإصابات.

وبدأ زعيم الثغر، الاستعداد لمواجهة الزمالك المقرر لها 6 أغسطس المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكه 32 غيرها.