العنصرية «تعمق جراح» أنجلترا عقب خسارة اليورو امام إيطاليا

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ماتزال توابع خسارة منتخب انجلترا لبطولة كاس الأمم الأوروبية تلقي بظلالها داخل بلاد الانجليز، خلال الساعات الماضية، خاصة بعدما تعرض لاعبو منتخب إنجلترا إلى إساءات عنصرية شديدة، عقب إهدارهم ركلات الترجيح في نهائي أمم أوروبا «يورو 2020» أمام إيطاليا وخسارتهم اللقب على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن ف المباراة التي أقيمت مساء أمس «الأحد»

وأنهالت الإساءات العنصرية على ثلاثي منتخب «الأسود الثلاثة» ماركوس راشفورد وجايدون سانشو وبوكايو ساكا، إثر فشلهم في تسجيل ركلاتهم الترجيحية في المباراة التي انتهى وقتها الاصلي والاضافي بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يحسم الطليان النتيجة بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

وحرمت بتلك الطريقة إنجلترا من الفوز باللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخها، ومن التتويج بأي لقب منذ عام 1966، حينما تغلبت على ألمانيا الغربية بنتيجة 4-2 على ملعب ويمبلي في نهائي كأس العالم.

ودفع ساوثجيت، المدير الفنى للمنتخب الانجليزي، بالثنائي، راشفورد وسانشو في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، بهدف تنفيذ ركلات الترجيح، معتمدا أيضا على البديل الآخر ساكا، ولكن الثلاثة أهدروا ركلات الترجيح.

وواجه اللاعبون الثلاثة ذوي البشرة السمراء عقب إخفاقهم في تسجيل ركلات الترجيح، هجمات من الإساءة العنصرية الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على تويتر «نشعر بالاشمئزاز لأن بعض أعضاء فريقنا الذين قدموا كل شيء للقميص هذا الصيف، تعرضوا لإساءات تمييزية عبر الإنترنت بعد مباراة الليلة»، مشدداً «نحن نقف بجانب لاعبينا».

وتابع في بيان اصدره الاتحاد الانجليزي عقب نهاية المباراة «الاتحاد الإنجليزي يدين بشدة جميع أشكال التمييز، وهاله ما صدر من عنصرية على الإنترنت تستهدف بعض لاعبي إنجلترا على وسائل التواصل الاجتماعي».

واستمر بقوله «لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحا بأن أي شخص يقف خلف مثل هذا السلوك المثير للاشمئزاز غير مرحب به في متابعة الفريق».

وقالت شرطة لندن إنها تحقق في منشورات «مسيئة وعنصرية»، موضحة في تغريدة على تويتر «نحن على علم بعدد من التعليقات العدائية والعنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، موجهة ضد لاعبي كرة القدم بعد نهائي كأس أوروبا 2020»، وتابعت «هذه الإساءة غير مقبولة إطلاقا ولن يتم التسامح معها وسيتم التحقيق فيها».

و من جانبه، أدان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون الإساءة العنصرية المروعة على مواقع السوشيال ميديا الموجهة إلى عدد من لاعبى منتخب إنجلترا بعد خسارته أمام إيطاليا في نهائى يورو 2020 أمس الأحد. وفتحت شرطة لندن «متروبولتيان» تحقيقا في الإساءة.

وكتب جونسون عبر حسابه على تويتر صباح اليوم، الاثنين، يدين الإساءة، وذلك بعدما أصدر اتحاد كرة القدم في إنجلترا بيانا في أعقاب المباراة يتحدث عن السلوك المقزز بين بعض المشجعين على الإنترنت، وحث جونسون على تطبيق أقصى عقوبات ممكنة.

وكتب جونسون يقول: هذا الفريق الإنجليزى يستحق الإشادة بهم كأبطال، وليس التعرض لإساءات عنصرية على السوشيال ميديا. هؤلاء المسئولون عن هذه الإساءة العنصرية ينبغى أن يشعروا بالخزى من أنفسهم.

يأتى ذلك في الوقت الذي، لم يعلق فيه، أي من اللاعبين على الأحداث، لكن الحساب الرسمى لفريق إنجلترا على تويتر دون عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «نشعر بالإشمئزاز من أن بعض من فرقتنا، الذين قدموا كل شىء لهذا القميص هذا الصيف، تعرضوا لإساءات عنصرية على الإنترنت».