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«إريكسن» يعود إلى إنتر ميلان الأسبوع المقبل

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يعود الدنماركى كريستيان إريكسن، صانع ألعاب فريق إنتر ميلان الإيطالى، إلى مدينة ميلانو، الأسبوع المقبل، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية مع فريقه استعدادًا للموسم الجديد.

وكان كريستيان إريكسن تعرض لسكتة قلبية مفاجئة خلال مشاركته فى المباراة الافتتاحية لمنتخب الدنمارك أمام فنلندا ببطولة يورو 2020، لكن تم إسعافه بنجاح وإعادة قلبه للحياة من جديد، وقام اللاعب بزرع جهاز لإزالة الرجفان، بعد تعرضه للسكتة القلبية، لكن ستنتهى مسيرته فى الدورى الإيطالى حال وجود هذا الجهاز بداخله بصورة دائمة.

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وذكرت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية أن إريكسن سيعود إلى إنتر ميلان الأسبوع المقبل، للقاء زملائه وتحية المدرب الجديد سيمونى إنزاجى، ثم الخضوع للفحوصات الطبية قبل الموسم الجديد.

يُذكر أن سيمونى إنزاجى علق على إصابة إريكسن قائلًا: «لقد تحدثت أيضًا إلى إريكسن قبل بطولة اليورو، وليس بعده، أنا اعتمدت عليه، إريكسن لديه الوقت للعودة، ونحن ننتظره بأذرع مفتوحة».

المصرى اليوم

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