«ميسى» يهدى لقب البطولة إلى الراحل «مارادونا»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أهدى ليونيل ميسى فوز منتخب بلاده الأرجنتينى بنهائى كوبا أمريكا، لعائلته وأصدقائه ومشجعيه ومواطنيه والراحل دييجو مارادونا.

وكتب «ميسى» عبر حسابه على إنستجرام: «لقد كانت بطولة رائعة، ونعلم أنه مازال بإمكاننا تحسين العديد من الأمور».

وتابع: «لكن الحقيقة هى أن الشباب قدموا كل ما لديهم، ولا يمكننى أن أكون أكثر فخرًا من كونى قائدًا لهذه المجموعة الرائعة».

وقال «ميسى»: «أريد أن أهدى هذا النجاح لعائلتى التى لطالما أعطتنى القوة للمضى قدمًا، ولأصدقائى الذين أحبهم كثيرًا، ولجميع الأشخاص الذين يدعموننا، وخاصة إلى 45 مليون أرجنتينى الذين قضوا وقتًا سيئًا مع كورونا».

وأضاف: «أهديه لكم جميعًا، وبالطبع أيضًا لدييجو الذى يدعمنا أينما كان».

واختتم رسالته: «أشكرك يا رب على كل ما منحته لى، وأشكرك لأنك جعلتنى أرجنتينيًا، أبطال أمريكا»، وأرفق مقطع فيديو لأجمل لحظاته فى البطولة.