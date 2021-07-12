أزمة بين «لابورتا» ووكلاء لاعبى برشلونة

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اتخذ خوان لابورتا، رئيس نادى برشلونة الإسبانى، خطوة حاسمة تجاه وكلاء لاعبى البارسا، بسبب المغالاة فى مطالبهم المادية، وهو ما يعرقل ملفات التجديد داخل صفوف الفريق الكتالونى.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن خوان لابورتا، رئيس البارسا، قرر التعامل بشكل حاسم مع جميع وكلاء اللاعبين، بسبب العمولات والرواتب المرتفعة التى يطالبون بها لتجديد عقود نجوم البلوجرانا.

وأضافت الصحيفة أن بداية طوفان لابورتا، رئيس برشلونة، كانت مع اللاعب إلياكس موريبا، الذى يرفض تجديد عقده مع برشلونة بسبب مطالب مرتفعة من أجل التجديد.

وبناءً على ذلك، اتخذ خوان لابورتا، رئيس برشلونة، قراره الحاسم بعدم تواجد اللاعب مع الفريق الأول، وتواجده بالموسم الجديد مع الفريق الثانى وربما رحيله بشكل مجانى فى الصيف المقبل مع انتهاء عقده، كما أنه لا يستبعد رحيل الثنائى بالدى وإيناكى بينيا عن صفوف فريق برشلونة، بسبب نفس الأمر.

واختتمت الصحيفة بأن المبالغ المالية التى يطرحها مسؤولو برشلونة على لاعبيه مثالية للغاية لأندية الدورى الإنجليزى والدورى الألمانى، وهو ما ينذر بدخول البارسا فى سوق الانتقالات بالبريميرليج والبوندزليجا.

خوان لابورتا - صورة أرشيفية

فى سياق متصل، خضع لاعبو برشلونة للفحوصات الطبية التقليدية قبل بدء فترة الاستعداد للموسم الجديد، وذلك بعدما جاءت جميع تحاليل «بى سى آر» والاختبارات المصلية التى خضع لها اللاعبون للكشف عن فيروس كورونا سلبية. وحضر إلى مدينة (جوان جامبر) الرياضية 12 لاعبًا من الفريق الأول استدعاهم المدرب رونالد كومان، وليس مِن بينهم مَن هم فى عطلات، بعدما أنهوا الموسم فى وقت متأخر بسبب الارتباطات مع منتخبات بلادهم، ومَن يشاركون فى معسكر الاستعداد لأوليمبياد طوكيو.

وهكذا خضع للاختبارات الطبية كل من مارك أندريه تير شتيجن وسرجينيو ديست وجيرارد بيكيه وميراليم بيانيتش وعثمان ديمبلى وصامويل أومتيتى وريكى بويج ونيتو وسيرجى روبرتو وأنسو فاتى وفيليب كوتينيو وموسى واجو، والأخير عاد إلى البارسا عقب إعارته لباوك اليونانى.

كما عزز تسعة لاعبين من الفريق الرديف الفريق الأول فى هذه الفترة التمهيدية للموسم، وهم: مونتشو وإيلياس وجافى وكوماس وراموس مينجو ونيكو وأرناو وتيناس وأليكس كويادو وإنياكى بنيا ويوسف ديمير، والأخير لاعب كرة نمساوى من أصول تركية يبلغ من العمر 18 عاما، وقد وصل إلى صفوف البارسا الجمعة معارا من رابيد فيينا.

وستبدأ اليوم التدريبات فى مدينة (جوان جامبر)، فى حين سيكون انضمام تير شتيجن وأنسو فاتى وديمبلى وكوتينيو للحصص التدريبية مرهونًا بتطورات عمليات تعافيهم من إصاباتهم.