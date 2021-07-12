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يعقد مؤتمراً صحفياً لمناقشة التعديلات التى طرأت على جدول الدوري

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الزمالك يعقد مؤتمراً صحفياً لمناقشة التعديلات التى طرأت على جدول الدوري يعقد مؤتمراً صحفياً لمناقشة التعديلات التى طرأت على جدول الدوري

يعقد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي حاليا مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الطارئ الذي أقامته اللجنة في الخامسة مساء اليوم الإثنين لمناقشة التعديلات التي طرأت على جدول مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم وكأس والذي أعلنت عنه اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد.

ويرى نادي الزمالك أن خوض مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر والأطراف الأخرى في البطولة ذاتها لم تخض مباراة دور الثمانية لا يحقق العدالة وفرص مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وشدد على أنه لا بد من إقامة مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر؛ أقدم وأعرق بطولة في القارة السمراء على الإطلاق في نفس اليوم والتوقيت .

المصرى اليوم

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