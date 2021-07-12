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نتنياهو يهاجم بينيت لموافقته على تزويد الأردن بالمياه

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نتنياهو يهاجم بينيت لموافقته على تزويد الأردن بالمياه نتنياهو يهاجم بينيت لموافقته على تزويد الأردن بالمياه

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هاجم زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، لموافقته على تزويد الأردن بالمزيد من المياه، معتبرا أن «بينيت رئيس وزراء ضعيف ويمكن ابتزازه».

وقال نتنياهو إن «هذه الخطوة ستفيد بشكل غير مباشر برنامج إيران النووي»، مضيفا: «يبدو أن بينيت لا يفهم أنه عندما يعطي الأردن المياه، فإنه يعطي النفط لإيران.. دفعة اقتصادية ضخمة لتطوير برنامجها النووي».

وقال: «لا عجب أن تتجه عمان إلى إيران وتلغي جميع اتفاقياتها مع إسرائيل».

ورأى نتنياهو أن «بينيت رئيس وزراء ضعيف ويمكن ابتزازه.. هو يمثل أول حكومة فلسطينية إسرائيلية في تاريخ إسرائيل»، في إشارة إلى ضم حزب «رعام» في .

المصرى اليوم

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