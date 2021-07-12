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بريطانيا تتعهد بـ 21 مليون دولار لدعم تعليم الأطفال في مناطق الصراعات

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بريطانيا تتعهد بـ 21 مليون دولار لدعم تعليم الأطفال في مناطق الصراعات بريطانيا تتعهد بـ 21 مليون دولار لدعم تعليم الأطفال في مناطق الصراعات

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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة ستوفر 21 مليون دولار لدعم تعليم الأطفال في المناطق التي تشهد صراعات حول العالم، وخاصة في آسيا وأفريقيا.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للخارجية البريطانية على «تويتر»، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن التمويل الذي تبلغ قيمته 15.8 مليون جنيه استرليني (نحو 21.9 مليون دولار أمريكي)، يركز على دعم تعليم الأطفال في الأردن وسوريا ولبنان، وميانمار، إضافة إلى مناطق شمالي نيجيريا وجنوبي السودان.

ولفتت الخارجية البريطانية إلى وجود نحو 3 ملايين من الأطفال، سواء من اللاجئين أو النازحين، ممن يحتاجون إلى التعليم في مناطق الصراعات، مشيرة إلى أن بريطانيا تعهدت بتوفير هذا التمويل قبل استضافتها مع كينيا للقمة العالمية للتعليم في لندن، المقرر انعقادها خلال الشهر الجاري.

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