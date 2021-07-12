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ينبع.. تطبيق الغرامة على 515 مخالفاً بسبب عدم لبس الكمامة والتباعد

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ينبع.. تطبيق الغرامة على 515 مخالفاً بسبب عدم لبس الكمامة والتباعد ينبع.. تطبيق الغرامة على 515 مخالفاً بسبب عدم لبس الكمامة والتباعد
ضمن جولات لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية

ينبع.. تطبيق الغرامة على 515 مخالفاً بسبب عدم لبس الكمامة والتباعد

تمكّنت الجهات المعنية بمحافظة ينبع من تطبيق الغرامة على 515 مخالفاً؛ وذلك بسبب عدم لبس الكمامة وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي.

وقالت محافظة ينبع عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إنه خلال الثلاثة أيام الماضية طبقت الجهات الأمنية في ينبع غرامة على 444 مخالفاً؛ وذلك بسبب عدم لبس الكمامة و71 مخالفة عدم الالتزام بالتباعد الجسدي.

يُذكر أن الجهات المعنية في المحافظة ممثلة بشرطة المحافظة والبلدية والتجارة والقطاع الصحي تواصل جولاتهم الميدانية لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية، وضبط مخالفات عدم لبس الكمامات وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقاً للبروتوكولات الصحية المعلنة وذلك للحد من انتشار المستجد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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