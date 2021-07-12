أخبار عاجلة

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو -
محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه -
أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة -
أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر -
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف في البدرشين (صور) -
أولمبياد طوكيو 2020.. ندي حافظ تودع منافسات السلاح من دور الـ32 -
الجيزة: إزالة أكشاك مخالفة أسفل كوبري المنيب وتعديات بأحياء العمرانية وشمال والبدرشين -
«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة -
الجيش التونسي يمنع راشد الغنوشي من دخول مبنى البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير مكة يرعى ندوة "جهود المملكة في خدمة قاصدي الحرمين خلال كورونا"

Print
أمير مكة يرعى ندوة "جهود المملكة في خدمة قاصدي الحرمين خلال كورونا" أمير مكة يرعى ندوة "جهود المملكة في خدمة قاصدي الحرمين خلال كورونا"
بموافقة خادم الحرمين الشريفين ومشاركة مدير الأمن وسماحة المفتي

أمير مكة يرعى ندوة

بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يرعى مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل غداً الثلاثاء ندوة "جهود المملكة العربية في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام خلال جائحة كورونا" والتي تنظمها شؤون الحرمين.

ويشارك في الندوة مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي ومفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ورئيس شؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن السديس ووزير الحج والعمرة عصام بن سعد بن سعيد، وإمام المسجد الحرام الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد ويديرها المذيع سليمان العيدي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل)

بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل)