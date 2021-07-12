أمير مكة يرعى ندوة "جهود المملكة في خدمة قاصدي الحرمين خلال كورونا"

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بموافقة خادم الحرمين الشريفين ومشاركة مدير الأمن وسماحة المفتي

بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يرعى مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل غداً الثلاثاء ندوة "جهود المملكة العربية السعودية في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام خلال جائحة كورونا" والتي تنظمها شؤون الحرمين.

ويشارك في الندوة مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي ومفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ورئيس شؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن السديس ووزير الحج والعمرة عصام بن سعد بن سعيد، وإمام المسجد الحرام الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد ويديرها المذيع سليمان العيدي.