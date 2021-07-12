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«فتح عينك» يفوز بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية بـ «تعليم قوص»

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«فتح عينك» يفوز بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية بـ «تعليم قوص» «فتح عينك» يفوز بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية بـ «تعليم قوص»

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فاز فريق طلاب مسرح إدارة قوص التعليمية بالمركز الخامس بالعرض المسرحي «فتح عينك» بمسابقة الفنون المسرحية التي تنظمها الإدارة المركزية للمسرح بوازرة التربية والتعليم مطلع أبريل الماضي .

كانت المسرحيه من تأليف الروائي مراد محمد حسن، والحان محمد عبدالنعيم ومساعد مخرج سعيد عبدالله واشراف نشأت احمد سيد الموجه العام للتربية المسرحية ومحمد عبيد الموجه الاول إخراج سيد على عبدالله .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد خلف مدير عام إدارة قوص التعليمية، إستمرار المسرح التربوى في ممارسة دوره التوعوى للطلاب من خلال انتاج اعمال مسرحية ينفذها طلاب المدارس بأنفسهم بالتعاون مع فرع ثقافة قنا وقصر ثقافة قوص وتوجيه المسرح التربوى بالمديرية لبث روح الاعتزاز بالنفس والاقتداء برموز تاريخية شكلت نجاحات يالعصور الفائتة .

واضاف الروائي مراد محمد حسن، مؤلف العمل أن المسرحيه هي فانتازيا يتخللها مشاهد للكوميديا السوداء تستند إلى إستدعاء عدة شخصيات تاريخية بعدة مجالات مثل العالمة مارى سكلو دوفيسكا مكتشفة عنصر الرديوم والبطل احمد عرابي ومزج شخصياتهم بالوقت الحاضر للخروج بعدة سمات تنمي وعي وإدراك الطالب للاقتداء بهم .

المصرى اليوم

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