شملت شؤون المحاكم والشهر العقاري.. وزير العدل يصدر حركة تغييرات لمساعديه

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أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الاثنين، حركة تغييرات للمستشارين مساعدي الوزير، في إطار متابعة وزير العدل لسير العمل بالوزارة وسرعة الأداء والإنجاز والتطوير، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وشملت الحركة قطاعات شؤون المحاكم والمطالبات القضائية، وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وشؤون الإدارات القانونية، والتخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، والشهر العقاري والتوثيق، وشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

وقد تم إجراء تسليم واستلام للملفات بين مساعدي الوزير المنتهي عملهم والمساعدين الجدد، أعقب ذلك اجتماع الوزير بهم وتقديم الشكر للمستشارين على جهودهم، فيما رحب بمساعدي الوزير الجدد متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

جدير بالذكر أن المساعدين الجدد هم المستشار صبحي السيد عبدالوهاب اللبان، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم والمطالبات القضائية، والمستشار محمود محمد عبدالحميد سليمان، مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية، والمستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والمستشار محمد عبده حسن صالح، مساعد وزير العدل لشؤون الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والمستشار خالد حسن أمين النشار، مساعد وزير العدل لشؤون التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، والمستشار دكتور أشرف كامل أحمد السيد حجازي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق.